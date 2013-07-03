ЗМІ повідомили про можливе затримання в Єгипті лідера «Братів-мусульман»

Сили національної безпеки Єгипту за підтримки поліції в середу заарештували верховного наставника ісламського руху "Брати-мусульмани" Мухаммеда Бадіа, повідомляє РІА Новости з посиланням на новинний сайт Youm7.

За наявною інформацією, Бадіа був арештований в середу вранці в одному із сіл поблизу міста Марса Матрух за 250 кілометрів від Александрії, а потім переправлений до Каїра.

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У той же час, як повідомив єгипетський телеканал "Аль-Хаят", Бадіа спробував в середу вранці виїхати до Лівії. Через кордон його не пустили, проте, за інформацією телеканалу, не арештовували.

У середу президентові Єгипту Мухаммеду Мурсі і представникам ісламістських кіл, які перебувають при владі, в тому числі і Мухаммеду Бадіа, був заборонений виїзд з країни. Заборона може бути пов'язана з передбачуваною причетністю Мурсі і його соратників до втечі ув'язнених ісламістів з в'язниці в 2011 році.