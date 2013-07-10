У США постане перед судом звинувачений у бостонському теракті

У червні йому пред’явили звинувачення у вбивстві чотирьох людей і використанні зброї масового знищення. У разі визнання винним Царнаєву загрожує смертна кара або довічне ув’язнення.

Старшого брата Джохара Тамерлана Царнаєва, якого також вважають підозрюваним в організації вибухів у Бостоні, убили в перестрілці з поліцією, - зазначає Радіо Свобода.

Внаслідок вибухів на фініші бостонського марафону 15 квітня загинули троє людей, понад 260 дістали поранення. Четвертою жертвою став поліцейський, який загинув від поранень, яких зазнав 19 квітня під час затримання братів Царнаєвих.