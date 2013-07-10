Італійський парламент перериває засідання на один день через Берлусконі

Після цього процесу екс-прем'єр і лідер НС Сільвіо Берлусконі був засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення і заборони займати державні посади, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Спочатку прихильники Берлусконі зажадали трьох днів перерви в роботі законодавчого органу, але після бурхливих дискусій домовилися про призупинення засідань тільки в середу 11 липня. Ця пропозиція була підтримана депутатами Демократичної партії. Представники Ліги Півночі і руху "5 зірок" голосували проти, останні навіть демонстративно покинули зал засідань.

Незважаючи на заяву голови Ради міністрів Італії Енріко Летта про те, що судові справи Берлусконі "ніяк не відобразяться на долі нинішнього уряду", майбутнє засідання КС вже викликало загострення напруженості в політичному житті країни. Місцеві оглядачі відзначають незвично швидку реакцію судової інстанції: як правило, подібних повторних слухань сторони очікують тут роками.