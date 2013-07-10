Іспанці з'ясують, чи винен Піночет у смерті поета Пабло Неруди

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на суддю Маріо Карроса, який відповідає за розслідування обставин смерті лауреата Нобелівської премії з літератури за 1971 рік.

За його словами, йдеться про зразки кісткової тканини, які будуть спрямовані на хіміко-токсикологічний аналіз у судово-медичну службу університету Мурсії в Іспанії. Суддя також нагадав, що дослідження решток чилійського літератора в Іспанії будуть вестися паралельно з фахівцями лабораторії медичного факультету університету штату Північна Кароліна у США.

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Перші результати експертизи решток Неруди, ексгумованого за судовим рішенням 8 квітня цього року, раніше лише підтвердили, що на момент смерті поет страждав від раку передміхурової залози в останній стадії. Однак саме чи це стало причиною його загибелі, поки невідомо. Остаточне слово в розслідуванні обставин справи мають сказати іноземні експерти в США та Іспанії.

Згідно з офіційною версією, прийнятою родиною літератора, Неруда помер 23 вересня 1973 в одній з клінік Сантьяго від раку. Це відбулося всього через 12 днів після військового перевороту, внаслідок якого від влади був відсторонений його друг, законно обраний президент-соціаліст Сальвадор Альєнде. Похорон поета, що відбувався під дулами автоматів, став першою демонстрацією протесту проти режиму диктатора Аугусто Піночета, який керував Чилі до 1990 року.

Підозри щод насильницької смерті Неруди виникли після інтерв'ю мексиканському журналу його особистого водія та помічника Мануеля Арайї в 2011 році. Тоді той висловив думку, що поет міг померти внаслідок смертельної ін'єкції, а зовсім не через погіршення стану здоров'я, викликане онкологічним захворюванням.