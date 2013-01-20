Прихильники Піночета вимагають арешту Рауля Кастро

Прихильники чилійського диктатора Аугусто Піночета подали судовий позов проти кубинського лідера Рауля Кастро, звинувативши його у фінансуванні і постачаннях зброї угрупуванням, які боролися проти чилійського режиму у 80-х роках.

Як передають латиноамериканські ЗМІ, вони просять суд про арешт і початок судового процесу проти кубинського лідера, який, як очікується, має буде прибути в Чилі 25-26 січня на саміт країн Латинської Америки і Європейського союзу.

Позовна заява була подана до Апеляційного суду Сантьяго від імені об`єднання «Корпорація 11 вересня». За словами його керівника полковника Хуана Гонсалеса, об`єднання звинувачує кубинського лідера в тому, що той був «натхненником і підбурювачем» повстанців, які намагалися повалити режим Піночета, а також стояв за постачаннями ним зброї і надавав їм фінансові кошти.

«Історія показала, що брати Кастро (Рауль і Фідель) фінансували ультралівих з тим, щоб усунути від влади військових, яких очолював генерал Піночет», - цитують слова Гонсалеса чилійські ЗМІ.

Одним з основних епізодів, на основі яких побудований поданий до чилійського суду позов, є виявлення багатотонного вантажу озброєнь в 1985-1986 роках, що належать «Патріотичному фронту імені Мануеля Родрігеса», - ліворадикальної чилійської організації, яка була створена спочатку як збройне крило Чилійської компартії, а потім відокремилася від неї. Організація стояла за двома замахами на Піночета, найбільш відомий з яких відбувся 7 вересня 1986 року під Сантьяго, коли в результаті нападу на кортеж диктатора загинули п`ятеро його охоронців, ще 12 були поранені. Сам Піночет практично не постраждав.

Це вже не перша спроба прихильників Піночета подати позов проти кубинських керівників. У 90-х роках вони намагалися подати аналогічний позов проти кубинського лідера Фіделя Кастро, проте тоді суди відмовили в його ухваленні. У січні цього року, коли прихильники Піночета знову заявили про намір подати позов, офіційна влада Чилі дистанціювалися від їхніх позиції. Міністр закордонних справ Чилі Альфредо Морено тоді заявив, що намір подати позов проти Рауля Кастро ”відображає думку партій або парламентаріїв, але не уряду” країни. За його словами, Куба має особливе право на участь в майбутньому 25-26 січня в Сантьяго саміті, оскільки в рамках цієї зустрічі Гавані буде передано головування в Співдружності латиноамериканських і карибських держав (CELAC), зазначає РІА "Новости".