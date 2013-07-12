Через Сноудена Обама розчарувався у Китаї

Президент США Барак Обама на зустрічі з представниками КНР в рамках триваючого у Вашінгтоні двостороннього стратегічного і економічного діалогу заявив про своє розчарування позицією Китаю у справі Сноудена, повідомляє РІА Новости.

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Едвард Сноуден, який розголосив секретну інформацію американських спецслужб, спочатку втік до Гонконгу, влада якого дозволили йому вилетіти до Росії. США вважають, що керівництво автономного району прийняло таке рішення не без відома Пекіна.

На зустрічі з Обамою були присутні віце-прем'єр КНР Ван Ян і глава МЗС Ян Цзечи. "Президент висловив своє розчарування і стурбованість підходом Китаю до справи Сноудена", - йдеться в повідомленні.

Обама також нагадав, що Вашингтон стурбований крадіжками американських комерційних секретів.

У свою чергу спецпосланець Сі Цзіньпіна Ян Цзечі заявив, що місцева влада діяла в суворій відповідності до китайських законів та її дії не потребують засудження, повідомляє Сіньхуа.

У той же час президент США висловився за активізацію співпраці з Китаєм, у тому числі у сфері економіки. Сторони, зокрема, підтвердили прихильність денуклеаризації Корейського півострова.

Перший заступник держсекретаря Вільям Бернс у четвер також нагадав китайським партнерам про справу Сноудена. "Це підриває наші зусилля, спрямовані на створення атмосфери довіри, який необхідно для вирішення складних проблем", - сказав Бернс журналістам.