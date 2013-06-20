Лукашенко вважає російську рідною для білорусів і надбанням українців

"У Білорусії особливе ставлення до російської мови, у нашій країні російська мова - державна", - сказав Лукашенко, виступаючи в четвер у Мінську на конгресі російської преси. Він нагадав, що це - принципове рішення, прийняте на всенародному референдумі в 1995 році.

За його словами, свого часу націоналісти хотіли вигнати з Білорусії не тільки російську мову, а й усіх російських людей. Однією з головних причин того, що націоналісти зазнали краху в Білорусії, президент назвав "затятий протест проти російської мови".

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Лукашенко зазначив, що, приймаючи колись рішення про надання російській мові державного статусу, Білорусія виходила з ясного розуміння, що велика російська мова - це спільне надбання всіх народів, які колись створювали єдину Вітчизну.

"Як можна розділити між Росією і Україною Миколу Васильовича Гоголя? І як ми з Росією можемо розділити генія російської літератури Федіра Достоєвського, рід якого походить з Білорусії? Це неподільне, як неподільна велика російська мова", - заявив білоруський лідер.

"Я сьогодні твердо дотримуюсь тієї позиції, що для білоруса російська мова не чужа, а рідна. Це спільне надбання і росіян, і українців, і білорусів", - сказав Лукашенко.