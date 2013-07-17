Прокуратура Єгипту розслідує втечу Мурсі з в'язниці

Йдеться про розслідування втечі з в'язниці ''Ваді ен-Натрун'', яку Мурсі і кілька його соратників вчинили в дні єгипетської революції в 2011 році, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше в неділю єгипетська генпрокуратура спростувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ інформацію про нібито розпочате розслідування кримінальної справи стосовно Мурсі. Серед заяв, які нині вивчає наглядове відомство, фігурують підозри в шпигунстві, підбурювання до вбивства демонстрантів, завдання серйозного збитку економіці держави, передає РІА "Новости".