Сирійські повстанці стратили 51 полоненого

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з цими даними, бій тривав кілька останніх днів і завершився успіхом повстанців. Урядові війська зазнали важких втрат і були вибиті з міста. Їхні втрати склали понад 150 солдатів і офіцерів.

В інтернеті вже з'явилися відеоролики з десятками трупів військовослужбовців: закадровий голос пояснює, що це - «собаки Асада». Скільки людей втратили самі повстанці, не повідомляється.

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Опозиція також заявила, що минулого тижня розгромила кілька ізольованих армійських блок-постів і невеликих баз на півдні і на півночі Сирії.

В останні місяці бойові дії в Сирії набули затяжного характеру. Жодна зі сторін конфлікту не має достатніх ресурсів для завдання поразки іншій.

Як повідомлялося раніше, за два з гаком роки сирійського повстання в цій країні загинули понад сто тисяч людей, мільйони стали біженцями і вимушеними переселенцями. Спроби світової спільноти посадити протиборчі сторони за стіл переговорів поки результатів не дали.