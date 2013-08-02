У Мінську підбили підсумки прикордонної спецоперації СНД та Євросоюзу

Про це УНІАН повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі.

«Спільна спеціальна прикордонна операція з припинення протиправної діяльності через зовнішні кордони держав - учасниць СНД на північно-західному і західному напрямами «Захід-2013» проводилася з 1 по 25 червня 2013 року за рішенням 68-ї Ради командувачів прикордонних військ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав», - відзначили в прикордонному відомстві Білорусі.

В операції взяли участь органи прикордонної служби Білорусі спільно з Прикордонною службою ФСБ Росії та Державною прикордонною службою України у взаємодії з прикордонними відомствами Польщі, Латвії, Литви і європейським прикордонним агентством «Фронтекс».

За оцінкою експертів, проведені заходи на ділянках, що охороняються, дозволили підвищити ефективність охорони кордону, активно протидіяти організованій злочинності та іншим видам протиправної діяльності, своєчасно і адекватно реагувати на зміни обстановки.

«Досвід, одержаний під час операції, дозволить більш ефективно вирішувати завдання щодо забезпечення прикордонної безпеки напередодні проведення чемпіонату світу з хокею в Білорусі у 2014 році», - наголосили в ДПК Білорусі.