Польща збільшила видачу віз українцям

За даними Міністерства закордонних справ Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН, найбільше віз традиційно видало польське консульство у Львові (164,3 тис.), а в трійку лідерів увійшли також представництво у Луцьку та Києві, де українці отримали 53,8 тис. та 43,7 тис. віз відповідно.

Консульство у Вінниці видало у першому півріччі понад 24 тис. віз, у Харкові - 20,8 тис., в Одесі - 13,8 тис. та у Севастополі - 5,4 тис.

На цю тему: Спрощений шенген для українців діє поки лише на папері

За перші шість місяців року єдиним консульством Польщі в Україні, котре загалом зменшило кількість виданих віз, було представництво у Луцьку - на 2,2 тис. віз, або на 4% менше.

Прес-служба міністерства не надала даних про те, скільки з виданих віз були шенгенськими, національними, а також дані про кількість виданих довгострокових віз.

Як повідомляв УНІАН, сім польських консульств в Україні минулого року видали понад 640 тис. віз, що на 12% більше, ніж в 2011 році, а ріст за першу половину минулого року склав 13%

На цю тему: Українці можуть заробити до 700 євро за місяць на сезонних роботах

Довідка УНІАН. Польща, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом України, традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони, до якої поляки приєдналися наприкінці 2007 року.

Кількість виданих польськими консульствами для українців віз зростає з 2009 року після рекордного 40% падіння у 2008 році через приєднання до "шенгену".