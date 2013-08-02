Трирічну дитину врятували від падіння з вікна

Як розповіла УНІАН керівник прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, 2 липня о 13:30 на пункт зв’язку 10 Державної пожежно-рятувальної частини Новоград-Волинського району надійшло повідомлення про те, що на підвіконні 3-го поверху багатоквартирного п’ятиповерхового житлового будинку визирає з квартири у вікно дівчинка та кричить.

Рятувальники за допомогою висувної драбини дісталися до дитини, відчинили вікно через кватирку та зняли трьохрічну дівчинку з підвіконня. Поряд з нею на підлозі у приміщенні кухні знаходився її братик 2012 р.н. Двоє дітей були налякані, так як залишилися вдома самі.

У цей час, коли небезпеку було відвернуто рятувальниками, у квартиру зайшла мати дітей. З її слів було з’ясовано, що вона заколисала дітей та вийшла на кілька хвилин до магазину. У цей час діти прокинулися та почали її шукати.

На щастя ніхто не постраждав.