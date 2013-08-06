Cписок найбагатших спортсменок очолила російська тенісистка Шарапова

Російська тенісистка Марія Шарапова очолила список найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes з річним доходом в 29 мільйонів доларів, передає РІА Новости.

З цієї суми 23 мільйони склали спонсорські контракти, решта 6 мільйонів - призові за участь у турнірах. За даними Forbes, за кар'єру 26-річна Шарапова отримала від рекламодавців близько 180 мільйонів, сума її призових наближається до 27 мільйонів.

Наступні три місця в щорічному рейтингу також займають тенісистки: американка Серена Вільямс (20,5 мільйона), китаянка Лі На (18,2) та білоруска Вікторія Азаренко (15,7). П'ята - американська автогонщиця Даніка Патрік (15).

У топ-10 є ще три тенісистки: датчанка Кароліна Возняцкі (13,6), полька Агнешка Радванська (7,4) і сербка Ана Іванович (7).

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Найбільш високооплачуваним спортсменом є американський гольфіст Тайгер Вудс (78,1 мільйона), на другому місці швейцарський тенісист Роджер Федерер (71,5), на третьому і четвертому - баскетболісти Кобі Брайант (61,9) і Леброн Джеймс (59,8).