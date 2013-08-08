У Росії арештували вбивцю псковського священика Адельгейма

Про це повідомив представник регіонального управління Слідчого комітету РФ.

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"Рішенням Псковського міського суду обвинуваченому Пчелінцеву обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці", - сказав співрозмовник РІА Новости.

У середу 27-річному жителю Москви Сергію Пчелінцева пред'явили звинувачення у вбивстві псковського священика. За даними слідства, 3 серпня Пчелинцев приїхав у Псков просити про допомогу до відомого священнослужителя Павла Адельгейма. Той дозволив чоловікові пожити у своєму будинку. Через два дні гість, відчуваючи галюцинації, взяв на кухні ніж і завдав ним удару в серце священнослужителю. Під час затримання Пчелінцев також вів себе неадекватно: встиг нанести собі ножові поранення і кричав, що скоїти вбивство йому наказав сатана.

Основна версія слідства - вбивство на грунті психічного розладу обвинуваченого. В даний час чоловік знаходиться в лікарні. Як тільки стан здоров'я чоловіка дозволить, його переведуть в ізолятор тимчасового утримання, сказав представник СК.