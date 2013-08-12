Вантажівка влетіла у натовп демонстрантів у Колумбії, загинули семеро людей

За попередніми даними, демонстрацію протесту організували шахтарі-нелегали, які вже кілька тижнів проводять акції протесту.

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Вони атакували автомобіль, водій якого спробував виїхати і натиснув на газ. В результаті він не впорався з керуванням і врізався в натовп людей, повідомляє РІА Новости.

Водій затриманий. В ході акції протесту його життю могла загрожувати реальна небезпека, тому що в демонстрації брало участь близько 200 осіб, які могли влаштувати над ним самосуд, зазначають ЗМІ.

Протягом останнього місяця в різних районах Антіокії проходять виступи шахтарів, що працюють без ліцензії. Вони вимагають скасування розпоряджень влади,розпорядчим силам правопорядку конфісковувати і знищувати обладнання нелегальних гірників.