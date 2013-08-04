У Каліфорнії водій навмисно збив 12 людей, які гуляли по набережній

11:12, 04 серпня 2013
Світ
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Водія, який протаранив на автомобілі натовп пішоходів у Каліфорнії, затримала поліція, передає телеканал NBC.

Очевидці кажуть, що водій діяв усвідомлено / Фото: photowanderers.com

На пішохідну доріжку в популярному у туристів каліфорнійському містечку Вінус-Біч виїхав автомобіль.

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В результаті наїзду травми отримали 12 осіб. Один з них помер у лікарні, ще двоє перебувають у критичному стані, повідомляє Росбалт.

Водій втік з місця події. Очевидці вважають, що автомобіліст діяв усвідомлено.

Інцидент стався в суботу ввечері, коли пішохідна зона перед магазинами та кафе була заповнена туристами. На місці НП працюють слідчі.

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