У Каліфорнії водій навмисно збив 12 людей, які гуляли по набережній
11:12, 04 серпня 2013Світ
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Водія, який протаранив на автомобілі натовп пішоходів у Каліфорнії, затримала поліція, передає телеканал NBC.
Очевидці кажуть, що водій діяв усвідомлено / Фото: photowanderers.com
На пішохідну доріжку в популярному у туристів каліфорнійському містечку Вінус-Біч виїхав автомобіль.
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В результаті наїзду травми отримали 12 осіб. Один з них помер у лікарні, ще двоє перебувають у критичному стані, повідомляє Росбалт.
Водій втік з місця події. Очевидці вважають, що автомобіліст діяв усвідомлено.
Інцидент стався в суботу ввечері, коли пішохідна зона перед магазинами та кафе була заповнена туристами. На місці НП працюють слідчі.
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