Влада Єгипту поки не зважилась розігнати протестувальників

08:14, 13 серпня 2013
Світ
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Єгипетська влада досі не розігнала табори протесту в Каїрі.

Єгипет / Фото: www.i-g-t.org

Єгипетська влада досі утримується від реалізації планів розгону в Каїрі двох таборів протесту прихильників усунутого президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі.

Раніше військові заявляли, що розпочнуть очищення таборів на світанку в понеділок, але цього не сталося, - повідомляє Радіо Свобода.

Прихильники Мурсі у понеділок влаштували масовий мітинг у Каїрі. Протягом дня десятки тисяч людей скандувати ім’я  ісламістського президента.

З часу усунення від влади президента Мурсі, тисячі людей створили два табори протесту в Каїрі. За цей період понад 250 осіб були вбиті у вуличних сутичках.

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