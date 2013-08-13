Влада Єгипту поки не зважилась розігнати протестувальників
08:14, 13 серпня 2013Світ
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Єгипетська влада досі не розігнала табори протесту в Каїрі.
Єгипет охоплений протестами / Фото: www.i-g-t.org
Єгипетська влада досі утримується від реалізації планів розгону в Каїрі двох таборів протесту прихильників усунутого президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі.
Раніше військові заявляли, що розпочнуть очищення таборів на світанку в понеділок, але цього не сталося, - повідомляє Радіо Свобода.
Прихильники Мурсі у понеділок влаштували масовий мітинг у Каїрі. Протягом дня десятки тисяч людей скандувати ім’я ісламістського президента.
З часу усунення від влади президента Мурсі, тисячі людей створили два табори протесту в Каїрі. За цей період понад 250 осіб були вбиті у вуличних сутичках.
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