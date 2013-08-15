На дні Атлантичного океану встановили веб-камеру

Як передає ТСН, зйомка з району Нової Англії, відрізняється високою якістю і ведеться в режимі реального часу.

Всього дослідники використовують два підводні апарати з камерами, на великій і невеликій глибинах відповідно.

Третя трансляція показує, крім зображення з першої камери, дані, які вчені отримують з дна океану.

Крім трансляцій, команда веде щоденник спостережень, що оновлюється тричі на день. Саме дослідження проводиться з метою кращого розуміння екології даного району.