На дні Атлантичного океану встановили веб-камеру
00:51, 15 серпня 2013Світ
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Науковці запустили цілодобову відеотрансляцію з дна Атлантичного океану.
Як передає ТСН, зйомка з району Нової Англії, відрізняється високою якістю і ведеться в режимі реального часу.
Всього дослідники використовують два підводні апарати з камерами, на великій і невеликій глибинах відповідно.
Третя трансляція показує, крім зображення з першої камери, дані, які вчені отримують з дна океану.
Крім трансляцій, команда веде щоденник спостережень, що оновлюється тричі на день. Саме дослідження проводиться з метою кращого розуміння екології даного району.
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