Померла унікальна мільярдерка - №195 у рейтингу Forbes

Найбагатша жінка Іспанії, співзасновниця одного з найбільших світових ритейлерів одягу Zara Розалія Мера (№195 у глобальному рейтингу Forbes, статок - 6,1 млрд долл.; №66 у рейтингу найвпливовіших жінок світу) померла на 70-му році життя.

Як передає Forbes.ru, Мера відпочивала на острові Менорка разом з дочкою Сандрою. В середу, 14 серпня, вона перенесла інсульт і в критичному стані її було доставлено в лікарню міста Ла-Корунья в провінції Галісія. Через добу Мера померла в клініці.

Трагічну новину вже підтвердили в групі Inditex, яку Мера в 1963 році заснувала разом з чоловіком Амансіо Ортегою (№3 у рейтингу Forbes, статок - 57 млрд дол.). Група Inditex починалася як сімейний домашній бізнес - подружжя шило жіночі нічні сорочки і білизну вдома.

Професію швачки Мера освоїла ще в 11 років, коли покинула школу заради того, щоб забезпечувати сім'ю. У рейтингу Forbes вона була найбагатшою жінкою з тих, які не успадкували свій статок від батьків або чоловіка, а побудували бізнес з нуля.

Зараз Inditex володіє брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka та ін. Обсяг продажу в 2012 році досягнув 15,9 млрд євро (21 млрд дол.). Подружжя давно розлучилося, але Мера залишалася власницею 5,1% акцій компанії.

Останніми роками вона активно займалася благодійністю - її фонд Paideia допомагає соціалізуватися людям з фізичними і психічними розладами (одним з таких людей є син Ортеги і Мери Маркос).

У бізнесі Мера в основному займалася невеликими проектами, які в першу чергу подобалися їй самій. З моменту IPO Inditex у 2001 році, яке принесло підприємниці 600 млн. дол., вона вкладала гроші у фермерське господарство з розведення морської риби, біотехнологічну компанію з розробки онкологічних медикаментів з морепродуктів і виробника систем дактилоскопування новонароджених.

Крім того, Мера була основним інвестором проекту люксового готелю Bulgari Hotel в Лондоні і проводила щорічний конкурс для молодих обдарованих джазових музикантів в Іспанії.