КНДР і Південна Корея домовилися відновити тимчасові возз’єднання сімей

КНДР погодилася на пропозицію Південної Кореї відновити тимчасове возз’єднання сімей, розділених у результаті війни 1950-1953 років. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Пхеньян погодився провести черговий етап цього процесу 19 вересня − у день традиційного свята закінчення збору врожаю.

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Зустрічі розділених сімей припинилися в 2010 році − через загострення відносин між двома державами. Минулого тижня Сеул і Пхеньян домовилися знову відкрити спільну промислову зону Кесон в Північній Кореї, яка була закрита в квітні − після ядерних випробувань у КНДР.