КНДР і Південна Корея домовилися відновити тимчасові возз’єднання сімей
15:17, 18 серпня 2013Світ
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Північна Корея погодилась на зустріч роз'єднаних сімей
Черговий етап пройде 19 вересня / Фото: otkrytie.ru
КНДР погодилася на пропозицію Південної Кореї відновити тимчасове возз’єднання сімей, розділених у результаті війни 1950-1953 років. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Пхеньян погодився провести черговий етап цього процесу 19 вересня − у день традиційного свята закінчення збору врожаю.
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Зустрічі розділених сімей припинилися в 2010 році − через загострення відносин між двома державами. Минулого тижня Сеул і Пхеньян домовилися знову відкрити спільну промислову зону Кесон в Північній Кореї, яка була закрита в квітні − після ядерних випробувань у КНДР.
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