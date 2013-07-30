Машиніст поїзда, що розбився в Іспанії, у момент аварії говорив по телефону

Як передає РІА «Новости», про це пише сьогодні El Mundo з посиланням на розшифровку даних "чорних ящиків".

Після гальмування, коли поїзд уже почав сходити з рейок, його швидкість становила 153 кілометри на годину. У цей момент машиніст говорив по телефону і, видно, обговорював якийсь план дій зі співробітником залізничної компанії, пише видання.

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Швидкісний поїзд Alvia, що слідував із Мадрида у Ферроль (провінція Ла-Корунья), зійшов із рейок увечері 24 липня. Всі вагони поїзда перекинулися, а передостанній був повністю зруйнований. Загалом у поїзді перебували 218 пасажирів. За уточненими даними, загинули 79 осіб, ще 140 отримали поранення.