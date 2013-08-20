У США розслідують насильство щодо дітей з України

За версією слідства, підозрювані кілька місяців тримали під домашнім арештом 12-річну дівчинку і двох хлопчиків восьми і десяти років.

США підтвердили арешт Льва Дзюби та його сестер за підозрою в насильстві над трьома прийомними дітьми з України, повідомив у вівторок директор департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс, передає РІА Новости.

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"Американська сторона підтвердила факт арешту Лева Дзюби та його сестер - Аліни Дзюби та Наталії Меллон, які проживали з усиновленими дітьми в одному будинку. Наявність або відсутність в їхніх діях складу злочину має встановити суд. Усиновлених дітей передали під піклування соціальних служб штату Джорджія, де вони перебувають на цей момент і отримують всю необхідну допомогу", - сказав Перебийніс на брифінгу.

При цьому, за його словами, один з трьох дітей перебуває з бабусею. Травм і ушкоджень у дітей не виявлено, загрози їх життю та здоров'ю немає. Для оцінки стану здоров'я та умов проживання цих дітей в штат Джорджія відряджений консульський співробітник посольства України в США.