Прихильники екс-президента Єгипту вийшли на вулиці Парижа

На авеню Ош, яка веде до одного з символів Парижа - Тріумфальної арки, зібралися більше сотні прихильників Мурсі в національному вбранні, передає кореспондент РІА Новости. У руках вони тримають портрети Мурсі і фотографії жерв збройних зіткнень, хвиля яких захлеснула Єгипет минулого тижня.

Безпеку заходу забезпечують посилені наряди поліції, рух по вулиці частково перекрито.

У Єгипті тривають заворушення після усуненння від влади президента Мурсі. У країні оголошено надзвичайний стан, а в 14 містах введено комендантську годину. Минулого тижня протистояння влади і ісламістів переросло в силову конфронтацію, в якій загинули більше 900 осіб.