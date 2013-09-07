Сьогодні МОК обере столицю літньої Олімпіади-2020

На сесії буде розглянуто три ключові питання: 7 вересня виберуть столицю літньої Олімпіади-2020 (кандидати: Мадрид, Стамбул і Токіо), 8 вересня до програми Олімпійських ігор 2020 і 2024 років включать один із трьох видів спорту: боротьба, сквош, бейсбол/софтбол (спільна заявка), а 10 вересня пройдуть вибори нового президента МОК, який замінить бельгійця Жака Рогге, який залишає пост після дванадцяти років роботи.

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Як передає РІА «Новости», чергова сесія МОК пройде в столиці Аргентини з 7 по 10 вересня.