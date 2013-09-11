Смертність у Польщі в 2013 році загрожує стати рекордною

Такі дані є найгіршим показником після закінчення Другої світової війни в 1945 році, повідомляє РИА Новости з посиланням на газету Rzeczpospolita.

Згідно з даними Головного статистичного управління, за перші шість місяців 2013 року в Польщі народилося 183 тисячі дітей, що на 9 тисяч менше, ніж за аналогічний період 2012 року. Кількість смертей збільшилася на 7,6 тисячі - до 202 тисяч.

"Якщо ця тенденція збережеться і в II півріччі, то кількість смертей перевищить число народжень на 40 тисяч. Це найгірший показник після війни. Після 1945 року спад населення фіксувалася в Польщі в 2002 , 2004 і 2005 роках , але тоді смертність лише трохи перевищила народжуваність", - зазначає видання.

Експерти вважають, що поляки не наважуються заводити дітей, бо бояться кризи, безробіття, відчувають невпевненість у майбутньому.

Демограф Христина Ігліцька вважає важливим чинником еміграцію молоді на Захід у пошуках роботи. Старіння населення також сприяє погіршенню демографічних показників.

Польща на даний момент знаходиться на 212 місці у списку з 224 країн з народжуваності. На одну польку в середньому припадає всього 1,32 дитини.