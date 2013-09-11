ЗМІ: Для передачі сирійського хімзброї необхідно майже 75 тисяч осіб

Дана оцінка є дуже приблизною, але "дає уявлення про масштаби завдання", сказало джерело видання в адміністрації президента Обами. За його словами, це "лише перший кошмар" в складному процесі організації подібної передачі.

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Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету New York Times , яка цитує дослідження Пентагону.

Оцінки Пентагону піддаються сумніву. Зокрема, немає даних, у скількох місцях у Сирії зберігається хімзброя. Американська розвідка спочатку нарахувала 42 таких місця, але реальна інформація є тільки про 19 можливих місць зберігання, пише газета.

Фахівці з хімічної зброї заявляють, що подібна операція зажадає великих грошових вкладень і часу, і що вона потенційно пов'язана з військовим ризиком. Зокрема, знадобиться набагато більше інспекторів, ніж наявні в розпорядженні ООН приблизно 100 осіб. Є небезпека, що інспектори можуть піддатися нападам, вважають в ООН. Наприклад, в околицях сирійського міста Аль- Сафіра, де на великому комбінаті може виготовлятися хімзброя, постійно йдуть бої, зазначає газета.

Росія в понеділок запропонувала передати хімзброю в Сирії під міжнародний контроль – цю пропозицію підтримали сирійська влада, а опозиція назвала ініціативу неприйнятною. На думку експертів, у разі успіху цієї ініціативи, удар США по сирійським об'єктам може не відбутися.