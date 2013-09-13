Сервер Wikileaks у Швеції продали з молотка за $33 тисячі

Апаратне забезпечення, яким користувалися викривачі, належало шведському хостинг-провайдеру Bahnhof, передає агентство Рейтер. Глава компанії Джон Карлунга зазначив, що хоча зберігається на сервері Dell Poweredge R410 інформація була знищена, він продовжує мати величезну символічну цінність.

Хто став володарем унікального пристрою, не повідомляється. Відомо лише, що його придбав покупець за межами Швеції, пише РІА Новости.

В описі товару говорилося про повну технічну справність сервера, який можна без проблем знову використовувати для роботи.

За словами колишніх власників, документи, що зберігалися на сервері, побічно призвели до розкриття інформатора Wikileaks Бредлі Меннінга. Він був заарештований у травні 2010 року в Іраку, де проходив службу. Меннінг зізнався в тому, що передав сайту Wikileaks для публікації відеозапис ударів з повітря, в результаті яких були вбиті мирні громадяни, сотні тисяч доповідей про інциденти на фронтах війни в Афганістані та Іраку, досьє на ув'язнених в'язниці Гуантанамо і близько 250 тисяч дипломатичних депеш держдепартаменту США. Військовий суд США засудив Меннінга до 35 років тюремного ув'язнення.