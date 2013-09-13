Собянін офіційно став мером Москви

Обраний мер Москви Сергій Собянін офіційно вступив на посаду.

Йому вручили посадовий знак глави міста, виконаний у вигляді срібного медальйона на ланцюгу, і посвідчення мера, повідомляють РІА Новости.

Нового градоначальника привітали патріарх Московський і всієї Русі Кирило і президент Росії Володимир Путін.

Глава Росії зазначив, що вибори мера Москви пройшли в конкурентній боротьбі, без жодного тиску чи спроб спотворити результати голосування.

Як відомо, друге місце на виборах столичного градоначальника РФ, які відбулися 8 вересня, зайняв опозиціонер Олексій Навальний.

Штаб Навального визнати підсумки виборів відмовився.