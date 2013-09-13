Собянін офіційно став мером Москви
00:50, 13 вересня 2013Світ
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Обраний мер Москви Сергій Собянін офіційно вступив на посаду.
Собянін Сергій
Обраний мер Москви Сергій Собянін офіційно вступив на посаду.
Йому вручили посадовий знак глави міста, виконаний у вигляді срібного медальйона на ланцюгу, і посвідчення мера, повідомляють РІА Новости.
Нового градоначальника привітали патріарх Московський і всієї Русі Кирило і президент Росії Володимир Путін.
Глава Росії зазначив, що вибори мера Москви пройшли в конкурентній боротьбі, без жодного тиску чи спроб спотворити результати голосування.
Як відомо, друге місце на виборах столичного градоначальника РФ, які відбулися 8 вересня, зайняв опозиціонер Олексій Навальний.
Штаб Навального визнати підсумки виборів відмовився.
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