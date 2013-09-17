Двом спільникам стрільця з Адміралтейства США вдалося зникнути

За деякими даними, підозрювані були одягнені у військову форму, розповіла голова поліції Вашингтона Кеті Леніер. На одному з них, білому, були одяг кольору хакі, схожий на форму ВМС, і бере. На другому, чорношкірому у віці близько 50 років, одяг брудно-зеленого кольору.

На тему: В результаті стрілянини в будівлі ВМС у Вашингтоні загинули 12 людей

При цьому, зазначила Леніер, доказів того, що чоловіки є військовими, немає, повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал Sky News.

Кількість загиблих при стрілянині у Вашінгтоні склала 12 осіб.

Поранення отримали щонайменше п'ятеро. Леніер уточнила, що один з них - поліцейський, він був поранений в ногу і перебуває в лікарні у критичному стані.

Один із стрільців був убитий. За даними американських ЗМІ, це 50-річний співробітник ВМС, якого нещодавно «перевели на іншу роботу або звільнили».

Офіційних повідомлень з приводу мотивів напали на будівлю Адміралтейства поки не надходило.