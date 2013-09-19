В Грузії затримали підозрюваного у вбивстві російського дипломата

«На даний момент відомо, що в Аджарії затримано чоловіка, який підозрюється в причетності до вбивства російського дипломата в Сухумі», - сказав співрозмовник агентства.

Подробиці затримання, а також дані про особу затриманого джерело не уточнило, повідомляє РІА Новости.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2013 року в Абхазії невідомі розстріляли російського дипломата - першого секретаря Посольства Росії в Республіці Абхазія Дмитра Вішернєва. Від отриманих ран російський дипломат помер на місці, його дружина, яка перебувала з ним в автомобілі, була важко поранена. 14 вересня Ольга Вішернєва померла в лікарні.

У МЗС РФ розцінили факт вбивства російського дипломата і замах на життя його дружини як жахливий злочин, спрямований на підрив дружніх російський-абхазьких відносин, миру і стабільності в Абхазії та в регіоні в цілому.

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Нагадаємо, на початку серпня 2008 року відбулася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія утримує території Абхазії і Південної Осетії під своїм контролем.

Більшість країн Європи і світу не визнали незалежність Абхазії і Південної Осетії і наполягають на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.