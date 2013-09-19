В околицях Фукусіми стався землетрус потужністю 5,8 бала

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на головне метеорологічне управління Японії.

Осередок землетрусу залягав на глибині 20 кілометрів, епіцентр розташовувався на тихоокеанському узбережжі префектури.

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Загрози цунамі немає. Інформації про жертви та руйнування не надходило. Повідомлень про ушкодження аварійної АЕС "Фукусіма-1", що розташована в префектурі, поки також немає.