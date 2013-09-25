ЄЕК: Відсутність у Вірменії та Митного союзу спільних кордонів не заважає інтеграції

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив директор Департаменту розвитку інтеграції Євразійської економічної комісії – наднаціонального органу МС і ЄЕП - Віктор Спаський на прес-конференції в Москві.

За його словами, в світі достатньо прикладів, коли країни або регіони не мають спільного кордону, але є членами якихось економічних об'єднань. Так, він нагадав, що Калінінградська область РФ не має спільного кордону з МС, а Мальта не має спільного кордону з Євросоюзом.

Також він розповів, що точних термінів вступу Вірменії до Митного союзу немає, це залежить від вірменської сторони.

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«Вгадати (коли Вірменія вступить до МС) складно, цей процес може бути проведено дуже активно і менш активно. Це залежить, в першу чергу, від бажання вірменської сторони», - сказав Спаський, відповідаючи на питання УНІАН.

Він повідомив, що процедура вступу країни до МС визначена.

За його словами, щоб приєднається до цього інтеграційного об'єднання, необхідно прийняти базу МС і Єдиного економічного простору, яку мають Росія, Білорусь і Казахстан.

Спаський повідомив, що в рамках МС потрібно приєднається до 78 нормативних документів, а також до 17 документів, які описують ЄЕП.

«Це достатньо серйозний процес. Для того щоб провести ратифікацію цих документів відповідно до законодавства Республіки Вірменія», - сказав Спаський.

Він повідомив, що до середини 2014 року буде готовий проект договору про створення Євразійського економічного союзу, з тим, щоб він запрацював з 1 січня 2015. За його словами, якщо Вірменія встигне завершити до цього внутрішні процедури, вона зможе відразу вступити в Євразійський економічний союз як четверта країна.

«У Вірменії є переваги, оскільки вона спостерігач в ЄврАзЕС і знайома зі всією нормативною базою», - сказав він.

Спаський переконаний, що

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2013 року за підсумками переговорів президентів Вірменії і Росії Сержа Саргсяна і Володимира Путіна було заявлено про намір Вірменії вступити до Митного союзу і в подальшому брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу.

Раніше планувалося, що Єреван підпише Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом у листопаді у Вільнюсі. Проте єврочиновники заявляють, що ці два формати економічної інтеграції несумісні.