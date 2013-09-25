У Перу стався потужний землетрус, загрози цунамі немає

Землетрус магнітудою 6,8 стався сьогодні біля узбережжя Перу, повідомляє РІА Новости з посиланням на сайт Геологічної служби США (USGS).

Поштовхи були зафіксовані в 11.42 за місцевим часом (19.42 за київським часом). Вогнище землетрусу залягало на глибині 33 кілометри, епіцентр знаходився в 80 кілометрах на північний захід від міста Акарі і в 504 кілометрах на північний захід від Ліми.

Читайте також: У Перу стався землетрус: людей дістають з-під уламків

Інформація про жертви і руйнування не надходила. Загрози цунамі немає.