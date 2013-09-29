У США відкриють перший магазин прострочених продуктів

Ініціатором експерименту є бізнесмен Дуг Раух, який володіє мережею супермаркетів Trader Joes. На думку Рауха, магазини змушені викидати величезну кількість продуктів, які ще придатні для вживання в їжу, але їх термін придатності закінчився згідно з правилами регламенту харчових регуляторів. За словами бізнесмена, мова йде насамперед про кукурудзяні чіпси, шоколад, яйця, йогурт і молоко, повідомляє РІА Новости.

Останні три найменування продуктів можуть зберігатися набагато довше, якщо дотримувати певний температурний режим зберігання. Зокрема, яйця можуть зберігатися 3-5 тижнів у холодильнику при температурі нижче 5 градусів за Цельсієм, а щоб молоко зберігалося довше і не прокисало, його температурний режим зберігання повинен становити близько 2 градусів за Цельсієм.

Перший магазин прострочених продуктів Раух відкриває в Дорчестері - квартал Бостона, де проживає переважно робочий клас.

Згідно зі статистикою, в одних тільки США викидається 40% продуктів з причини закінчення терміну придатності. При цьому в деяких випадках дата на упаковці означає не те, що після цього часу продукт вживати небезпечно для здоров'я, а лише те, що смак буде гіршим звичайного, зазначає Бі-бі-сі.