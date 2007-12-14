Статус Косова мають визначати європейці, а не росіяни та американці

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявляє, що питання майбутнього статусу Косового мають вирішувати європейці, а не росіяни та американці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після завершення засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми кажемо, що це не справа пана ПУТІНА (Президента Росії Володимира ПУТІНА – УНІАН), який може мати друзів, це не справа пана БУША (Президента США Джорджа БУША – УНІАН), який може мати друзів, - це справа європейців, оскільки ми в Європі. І це не абсурдно, щоб Європа мала свою позицію з цього питання”, - сказав він.

Президент Франції заявив, що на сьогодні склалася така ситуація, що ні косовари, ні серби не хочуть жити разом.

За його словами, Європа доклала всіх зусиль для того, щоб наблизити їхні точки зору щодо статусу Косово, однак всі ініціативи провалились.

“Косовари та серби не хочуть більше жити разом. Югославія більше не існує, так само як не існує Радянський Союз”, - сказав він.

При цьому Н.САРКОЗІ також висловив переконання, що Європа не повинна думати над тим, як питання Косового може вплинути на майбутнє розв’язання проблеми інших конфліктів, наприклад, конфлікту в Північній Осетії.

“Це не наша проблема, це інше питання”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери 27-ми країн-членів ЄС не змогли досягнути згоди щодо майбутнього статусу Косового.

На початку цього року спеціальний посланник ООН по Косово Мартті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації в краю. Цей план передбачає поступове надання незалежності Косова. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косова сприятиме посиленню сепаратистських настроїв та прагнень в інших регіонах із “замороженими” конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров’я.

На початку грудня прем’єр-міністр Косова Агам ЧЕКУ заявив про готовність проголосити незалежність краю в односторонньому порядку найближчим часом. Питання буде також розглядатися на найближчому засіданні Ради Безпеки ООН.