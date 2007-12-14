Лукашенко погодився воювати з НАТО в обмін на дешевий газ від Путіна

Російський газ для Білорусії не подорожчає. Так заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками офіційного візиту до Мінська. За словами Путіна, "Газпром" виконуватиме зобов`язання щодо постачання газу відповідно до контрактів, підписаних минулого року - 100 доларів за тисячу кубометрів.

2006 року Білорусія купувала у "Газпрому" газ по 46,67 долара за тисячу кубометрів. З 2007 року російська монополія планувала підняти ціни на газ до 200 доларів. Проте після того, як Білорусія погодилася продати "Газпрому" половину "Белтрансгаза", вартість тисячі кубометрів була скорочена вдвічі.

7 грудня 2007 року заступник голови Мінпроменерго Іван Матеров заявляв, що 2008 року Росія збільшить ціну на газ для Білорусії до 125 доларів за тисячу кубометрів.

На початку грудня "Газпром" збільшив ціну продажу газу на Україну до 179 з половиною доларів, зокрема, з урахуваням того, що Туркменія підвищила вартість експортного газу з 100 до 130 доларів за тисячу кубометрів. Російська монополія викуповує майже весь туркменський газ.

Заяві Путіна передували чотиригодинні переговори з Олександром Лукашенко віч-на-віч, після яких російський президент повідомив: «Вперше за багато років ми приймаємо бюджет Союзної держави до початку фінансового року. Необхідно обговорити програму зовнішньополітичних дій і військової співпраці».

Про можливість розміщення російської ядерної зброї на території Белоруси згадав під час телеінтерв’ю Олександр Лукашенко.

Сьогодні ж президент російської Академії геополітичних проблем Леонід Івашов повідомив журналістам, що Білорусь може надати істотну допомогу Росії з питань ПРО. "Ця допомога може полягати в націлюванні білоруської ударної авіації на об`єкти ПРО США в Польщі і Чехії, організації їх безперервної розвідки, - заявив він. - Якщо західна сторона не погодиться на ратифікацію адаптованого ДЗЗСЄ або на переговорний процес щодо його уточнення, Білорусь може також заявити про готовність накласти мораторій на виконання цього договору... У разі загострення напруженості між НАТО і Росією білоруська сторона може поставити питання про вихід з Лісабонського протоколу про ядерну зброю колишнього СРСР і погодитися на розміщення російської тактичної ядерної зброї на своїй території".

Росія також надала Білорусії стабілізаційний кредит розміром півтора мільярдів доларів. Меморандум про розвиток економічного співробітництва, частиною якого стала домовленість про видачу кредиту, підписаний 14 грудня 2007 року міністрами фінансів обох країн.