США та Ізраїль хочуть перевірити на ділі обіцянки Сирії – Обама

"Ми обидва задоволені можливістю, нарешті, вивезти запаси хімічної зброї із Сирії. Але я думаю, що ми обидва поділяємо глибоку стурбованість тим, що нам потрібно підтвердити й реалізувати те, про що було домовлено в ООН", - сказав Обама, повідомляє РІА Новости.

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Рада безпеки ООН ухвалила минулого тижня резолюцію, яка вимагає від Сирії ліквідації хімічної зброї. Відповідну ініціативу запропонувала Росія. Обама погодився на цю ініціативу і призупинив підготовку до військового удару по Сирії за ймовірне застосування хімзброї урядовими силами Сирії.

Ізраїль є найближчим союзником США на Близькому Сході і формально перебуває у стані війни із Сирією.