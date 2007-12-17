Ющенко: Україна починає переговори щодо вільної торгівлі з ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що в наступному році Україна знатиме чіткі перспективи в своїх євроінтеграційних прагненнях.

Про це він сказав в інтерв’ю “5-му каналу” в неділю.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що Україна вже перебуває на фініші переговорів щодо вступу до СОТ.

Він сподівається, що вже 20 грудня стане тією датою, коли країна офіційно набуде членства в цій організації.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в першому кварталі 2008 року Україна починає з ЄС переговори щодо створення зони вільної торгівлі.

“Це унікальний, феноменальний документ, що найбільшим чином лібералізує наші ділові стосунки”, - сказав Президент.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що під час головування Франції в ЄС Україна повинна домовитися щодо підписання поглибленої угоди. “Починаючи з першого по третій квартал – це ключовий період переговорного процесу, де ми повинні знайти всі аргументи для того, щоб політика асоційованого партнерства та економічної інтеграції стала ключовою, змістовною частиною нового документу”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що підписання такої угоди дасть перспективу членства України в Європейському Союзі.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що всі ці плани потребують проведення консультацій на найвищому рівні, і Україна має отримати коло друзів, таких як президент Франції, прем’єр-міністр Великобританії, канцлер Німеччини та інші лідери країн-членів ЄС, щоб вони дали Україні чіткий сигнал європейських перспектив.