На Балі стартував саміт АТЕС

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента РФ, саміт на Балі за традицією пройде у форматі двох закритих засідань і двох робочих сніданків глав держав і урядів.

Так, 7 жовтня запланована зустріч лідерів із провідними представниками регіонального бізнесу - пленарна сесія Діалогу з членами Ділової консультативної ради (ДКР) АТЕС – і спілкування з членами ДКР у форматі груп.

У ході робочого сніданку «Стале зростання на справедливій основі» мова піде про нарощування багатопланової співпраці на користь скорочення диспропорцій у розвитку, підвищення якості життя й захисту навколишнього середовища в АТР, забезпечення ефективного управління продовольчими, енергетичними й водними ресурсами.

Перше закрите засідання (присвячено ролі АТЕС у зміцненні регіональної економіки та багатосторонньої торгової системи в контексті підготовки до майбутньої міністерської конференції СОТ у грудні ц.р. на о. Балі) відкриється виступом Президента РФ про підсумки вересневого саміту «Групи двадцяти» в Санкт-Петербурзі. Передбачається, що Путін також виступить на Діловому саміті АТЕС на тему «Нові джерела сталого й довгострокового економічного зростання в АТР».

8 жовтня запланована неформальна зустріч лідерів із «гостями голови» форуму – керівниками ряду малих острівних держав Тихого океану (Кірібаті, Фіджі, Маршалові острови, Соломонові острови).

Саміт завершиться робочим сніданком і церемонією оприлюднення підсумкових документів - Декларації лідерів економік АТЕС і Заяви лідерів на підтримку багатосторонньої торгової системи.

На частку економік АТЕС, що представляють близько 40% населення світу, припадає 57% світового ВВП, 48% обігу міжнародної торгівлі. Учасниками форуму є 21 країна і територія АТР.