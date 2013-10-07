У Франції закрили справу проти Саркозі - BBC

Ніколя Саркозі заперечував, що він брав пожертви від спадкоємиці косметичної імперії L'Oreal Ліліан Бетанкур - найбагатшої жінки Франції, повідомляє BBC Україна.

Ця справа загрожувала 58-річному Ніколя Саркозі тим, що він не зміг би брати участь у виборах 2017 року.

Непопулярний під час невдалих спроб свого переобрання на пост президента у 2012 році, Ніколя Саркозі, як дозволяють припустити опитування громадської думки, зараз зміг би перемогти чинного президента Франсуа Олланда на повторних виборах.

Екс-президент вже якось натякнув на своє повернення, коли раніше цього року заявив, що він, можливо, повернеться, аби "врятувати" Францію від економічної катастрофи при президенті Олланді.

"Готівка в конвертах"

Бухгалтер Ліліан Бетанкур Клер Тібу заявила, що вона зняла 150 тисяч євро готівкою, які мали бути передані до консервативної партії Ніколя Саркозі напередодні його перемоги на президентських виборах у 2007 році.

У Франції індивідуальні пожертви на передвиборчу кампанію обмежені 4 600 євро на рік.

Дворецький пані Бетанкур засвідчив, що Ніколя Саркозі був частим гостем її дому під час кампанії 2007 року.

Водночас сам Саркозі наполягає, що того року він бачився зі спадкоємицею імперії L'Oreal лише раз.

На тему: Саркозі звинуватили в тому, що він скористався з багатої жінки, щоб стати президентом

У березні суддя викликав на очну ставку Ніколя Саркозі та дворецького. Після цього проти колишнього президента висунули попередні звинувачення.

Його звинуватили у тому, що він брав готівку у Ліліан Бетанкур, у той час, коли вона була надто слабкою, щоби знати, що вона робить.

90-річна пані Бетанкур з 2006 року страждає на деменцію, повідомляє агенція AFP.

Видання Le Monde та AFP цитують джерело, близьке до слідства, яке сказало, що справу проти Ніколя Саркозі закрили.

Десятеро людей усе ще проходять у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії, повідомляє Le Monde.

Вважається, що серед них скарбник передвиборної кампанії Саркозі Ерік Верт, який пізніше став міністром фінансів.

Персонал пані Бетанкур твердить, що він особисто приїжджав до будинку спадкоємиці імперії L'Oreal та забирав конверти з готівкою. Ерік Верт це заперечує.

Про те, що готівку забирав особисто Ніколя Саркозі, ніколи не йшлося.

Екс-президент досі проходить у кількох інших справах, серед яких та, що пов'язана з передвиборчою кампанією 2007 року, у якій його звинувачують в отриманні грошей колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі. Ніколя Саркозі це заперечує.