Скандал у Франції: власниця L’Oreal спонсорувала Саркозі?

Міністра праці Франції Еріка ВУРТА (Eric Woerth) обвинувачують в отриманні 150 тис. євро на президентську кампанію Ніколя САРКОЗІ у 2007 році від власниці L’Oreal Ліліан БЕТАНКУР (Liliane Bettencourt).

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети “Le Soir”.

Згідно з повідомленням, обвинувачення висунуто колишнім бухгалтером Л.БЕТАНКУР, яка працювала у найбагатшої жінки Європи протягом 12 років - до 2008 року.

За словами бухгалтера, Е.ВУРТ, що був казначеєм партії UMP (партії Н.САРКОЗІ), отримав у 2007 році готівкою 150 тис. євро на виборчу кампанію.

Крім того, колишній бухгалтер стверджує, що і сам Н.САРКОЗІ у часи, коли був мером передмістя Парижа Нейї і частим гостем у Л.БЕТАНКУР у 1983-2002 роках, також отримував “свій конверт”.

Нинішній скандал став черговим у серії скандалів навколо французького уряду, які тривають вже понад півроку і призвели до відставки двох міністрів у неділю, 4 липня.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня одночасно подали у відставку два члени уряду Франції – держсекретарі Ален ЖУАНДЕ і Крістіан БЛАН.

Преса обвинувачувала їх у зловживаннях і незаконних витратах державних коштів.