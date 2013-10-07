Білорусь не знайшла небезпечних компонентів у продукції Roshen

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомили під час онлайн-конференції, що відбулася сьогодні на сайті Держстандарту Білорусі.

Згідно з інформацією, інспекції Держстандарту в липні-серпня 2013 провели моніторинги і перевірки дотримання вимог законодавства та технічних нормативних правових актів при реалізації 295 найменувань кондитерських виробів, вироблених на фабриках кондитерської корпорації Roshen.

«У результаті досліджень, проведених в акредитованих лабораторіях, за показниками безпеки (наявність токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, вміст свинцю, кадмію, ртуті, миш'яку; мікробіологічні показники), порушень не було виявлено», - зазначили у комітеті.

При цьому, у сфері обігу продукції були виявлені випадки реалізації кондитерських виробів із простроченим терміном придатності. Були випадки відсутності документів про підтвердження відповідності та якісних посвідчень, а також порушення щодо маркуванням продукції.

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«В даний час Держстандарт проводить моніторинги та перевірки під час реалізації всієї кондитерської продукції в Білорусі», - підкреслили фахівці під час онлайн-конференції.

Як повідомляв УНІАН, Росія оголосила про заборону на поставки продукції Roshen 29 липня 2013 р. За словами голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка, в них був виявлений канцероген бензопірен. Були дані вказівки митним органам про заборону ввезення на територію Росії кондитерських виробів цієї компанії.

Довідка УНІАН. Міжнародна корпорація Roshen виробляє близько 200 видів продукції. Загальний обсяг виробництва становить 450 тис т на рік.

Її фабрики розташовані як в Україні, так і в Росії , Литві і за межами колишніх радянських республік - в Угорщині. На експорт Roshen відправляє 18 тис т солодощів, з них близько половини припадає на Росію. У самій Україні компанія займає 26 % ринку.