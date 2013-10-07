Кількість жертв корабельної аварії біля Лампедузи досягло 211 осіб

Таким чином, кількість жертв трагедії, що сталася 3 жовтня, досягла 211 людей, передає ІТАР-ТАРС з посиланням на представника берегової охорони Філіппо Маріні.

Як і раніше, невідома доля ще близько 100 біженців з 440, які були на борту затонулого судна. 155 людей було врятовано, частину з них переведено з Лампедузи в інші центри тимчасового утримання.

4 жовтня в Італії відбувся день жалоби у зв'язку з трагедією. Уряд республіки має намір винести питання про нелегальну імміграцію на обговорення Євросоюзу. 9 жовтня острів відвідає голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

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3 жовтня поліція затримала громадянина Тунісу, на якого ті, що вижили, вказали як на "перевізника". Переправлянням незаконних іммігрантів займаються злочинні угруповання. Місце в човні коштує до двох тисяч євро.

З початку року, за даними МВС, морем до Італії прибули близько 30 тисяч нелегальних іммігрантів.