Захопленого прем'єр-міністра Лівії вже відпустили - ЗМІ

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на телеканал "Аль-Арабія".

Раніше повідомлялося, що главу уряду затримали сьогодні співробітники МВС і що його ніхто не викрадав. "З ним обходяться добре - як з лівійським громадянином", - заявив представник управління боротьби із злочинністю при МВС Абдель Хакім аль-Булязі. Він підтвердив, що главу Кабінету міністрів заарештовано за наказом самого відомства, і до цього також має стосунок угруповання, яке співробітничає з управлінням, відоме під назвою "Оперативний штаб лівійських революціонерів".

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Представники угруповання раніше підтвердили, що прем'єр захоплений його бійцями. Арешт, за їх словами, було здійснено відповідно до статей Кримінального кодексу, що стосуються злочинів, які "завдають шкоди державній безпеці".

Крім того, щодо Зейдана відкрито розслідування за звинуваченням у "фінансовій та адміністративній корупції".

Телеканал "Ськай Ньюс - Арабія" повідомив, що Зейдана також звинувачують у корупції і причетності до захоплення американським спецназом одного з передбачуваних ватажків «Аль-Каїди» Абу Анаса аль-Лібі в Тріполі у суботу.

Ватажка "Аль-Каїди" 5 жовтня було захоплено американським спецназом у Тріполі. Американська влада розшукувала його у зв'язку з вибухами у посольств США в Кенії і Танзанії в 1998 році, в результаті яких загинуло понад 200 людей. Ця спецоперація була санкціонована особисто Президентом США Бараком Обамою.

Влада Лівії заявила, що не була своєчасно поінформована Вашингтоном про операцію, яку кваліфікували як викрадання громадянина країни, і вимагала пояснень.

Тим часом місцеві ісламісти 8 жовтня оголосили про "початок полювання на громадян США і американські установи" в Лівії.