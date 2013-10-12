У США потяг зіткнувся з вантажівкою: є жертви
00:12, 12 жовтня 2013Світ
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Пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді в американському штаті Західна Віргінія, одна людина загинула, більше 60 отримали різні травми.
В результаті зіткнення два вагони поїзда зійшли з рейок Фото © Fotolia
Про це повідомив керівник місцевої рятувальної служби Джим Уайс, пише РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.
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Інцидент стався в п'ятницю ввечері в окрузі Покахонтас. В результаті зіткнення два вагони поїзда зійшли з рейок.
З постраждалих пасажирів троє перебувають у важкому стані, термінова госпіталізація потрібна 21 людині.
Крім того, 45 осіб з легкими травмами були доставлені до лікарні на автобусі.
Поліція почала розслідування причин аварії.
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