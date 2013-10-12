У США потяг зіткнувся з вантажівкою: є жертви

Про це повідомив керівник місцевої рятувальної служби Джим Уайс, пише РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

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Інцидент стався в п'ятницю ввечері в окрузі Покахонтас. В результаті зіткнення два вагони поїзда зійшли з рейок.

З постраждалих пасажирів троє перебувають у важкому стані, термінова госпіталізація потрібна 21 людині.

Крім того, 45 осіб з легкими травмами були доставлені до лікарні на автобусі.

Поліція почала розслідування причин аварії.