США поки що не можуть констатувати прориву на переговорах з Іраном в Женеві - ЗМІ

Про це заявила сьогодні журналістам офіційний представник держдепартаменту Джен Псакі, коментуючи підсумки першого дня переговорів у Женеві Ірану і ”шістки” міжнародних посередників (п`ять постійних членів РБ ООН і Німеччина). Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

”Оскільки обговорення технічних деталей тривають, я не думаю, що на даному етапі ми можемо охарактеризувати їх як прорив”, - сказала вона. Однак, як зауважила Псакі, ”безсумнівно позитивним моментом є те, що у нас є достатньо інформації для проведення технічних обговорень”.

На переговорах Іран надав нові пропозиції щодо врегулювання ситуації навколо свого ядерного досьє. Іранська делегація називає новий план реалістичним і сподівається на прорив у переговорному процесі. Члени ”шістки” приступили до їх детального обговорення.