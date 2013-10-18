Сноуден заявив, що приїхав до Росії без секретних документів

Колишній технічний працівник американських спецслужб Едвард Сноуден заявив в інтерв'ю New York Times, що приїхав до Росії без секретних матеріалів, повідомляє РІА Новости.

За словами Сноудена, він передав усі секретні документи, які йому вдалося отримати, журналістам, з якими зустрівся в Гонконзі, перед польотом до Москви, і не залишив копій собі. Він не взяв документи з собою, тому що це було б "не в інтересах суспільства", заявив Сноуден.

"Так і в чому б була унікальна цінність того, щоб особисто везти ще одну копію матеріалів?"- Задався риторичним питанням Сноуден, який отримав в Росії тимчасовий політичний притулок строком на один рік.

Викриття за підписом Сноудена продовжують з'являтися у міжнародній пресі.

На тему: Сноуден вже витратив усі свої гроші - Кучерена

Сноуден заявив, що переймався захистом документів, що були при ньому, на території КНР у Гонконгу. За його словами, він добре знає розвідувальні можливості Китаю, оскільки працював у цьому напрямку під час перебування співробітником фірми, яка співпрацювала з АНБ США, і навіть викладав курс про протистояння китайській кіберрозвідки. "Шанс того, що росіяни чи китайці отримали документи, дорівнює нулю", - сказав Сноуден в інтерв'ю, яке, за заявою газети, проводилося в Росії протягом декількох днів.

Раніше представники розвідувального співтовариства США висловлювали стурбованість тим, що інформація про роботу американських спецслужб могла потрапити до рук іноземних розвідок. За словами Сноудена, він раніше не говорив про відсутність у нього документів, побоюючись зростаючого тиску спецслужб на журналістів, щоб запобігти публікації.