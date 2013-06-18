Викривач спецслужб Едвард Сноуден провів онлайн-конференцію

Як повідомляє Lenta.ru, колишній співробітник ЦРУ та Агентства національної безпеки США (АНБ) протягом двох годин відповідав на запитання читачів газети The Guardian, що організувала конференцію.

Під час конференції Сноуден, зокрема, заявив, що його мовчання не зможе запобігти подальшому викриттю американських спецслужб. «Зараз я можу сказати тільки, що уряду США не вдасться приховати все це, посадивши мене до в'язниці або убивши. Правда відкриється, і цього не зупинити », - заявив Сноуден, відповідаючи на питання про те, у кого залишиться доступ до розкритих документів, якщо з ним щось трапиться.

Сноуден також розповів, що вибрав як укриття саме Гонконг, розраховуючи, що там його не зможуть негайно затримати. Пояснюючи, чому він не спробував сховатися в Ісландії, Сноуден заявив, що на цю країну було б простіше натиснути, щоб швидко домогтися його екстрадиції. При цьому він рішуче спростував припущення про співпрацю з китайською розвідкою. Свою втечу з країни він пояснив тим, що не вірить у справедливий судовий розгляд.

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«Американський уряд, як це траплялося в таких випадках і раніше, негайно і передбачувано знищив будь-яку можливість справедливого судового розгляду на території США, відкрито звинувативши мене у державній зраді і проголосивши невиправданим злочином оприлюднення таємних, злочинних і навіть неконституційних дій. Це не має нічого спільного з правосуддям, і було б нерозумно добровільно йти на це, коли на волі можеш зробити більше, ніж у в'язниці», - заявив Сноуден.

За словами колишнього співробітника ЦРУ, він відклав публікацію документів, оскільки розраховував на кардинальні зміни, які стануться після обрання президентом США Барака Обами, проте ці надії не виправдалися. Сноуден заявив, що розчарувався в Обамі, який, за його словами, припинив розслідування систематичного порушення закону, сприяв поглибленню кількох незаконних програм, а також не перешкодив порушенню прав людини в Гуантанамо.

Нагадаємо, 29-річний Едвард Сноуден передав ЗМІ матеріали про діяльність американських спецслужб щодо стеження за телефонними розмовами і електронною перепискою іноземних громадян, що викликало широкий громадський резонанс.

Влада США, у свою чергу, назвала такі методи роботи законними і необхідними для боротьби з тероризмом. Щодо Сноудена було порушено кримінальну справу у зв'язку з розкриттям секретної інформації.

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