У Росії за час розбудови інноваційного центру "Сколково" вкрали понад $4 мільярди

Про це повідомили УНІАН у Генеральній прокуратурі Росії.

«Викладені факти у поєднанні з встановленим законом принципом екстериторіальності діяльності Фонду дали змогу зробити висновок про загрозу нецільового використання і розкрадання бюджетних коштів у сумі більш як 125 млрд руб., що плануються до виділення в рамках державної цільової підпрограми «Створення і розвиток інноваційного центру «Сколково», - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим Генпрокуратурою керівнику Фонду внесено подання, в якому поставлено питання про відшкодування завданих збитків, усунення виявлених порушень закону, їх причин і умов, а також притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

На тему: У наукові ради російського Сколково введуть українських представників

Наголошується, що за результатами Фонд вжив певних організаційно-розпорядчих заходів, зокрема розроблено і затверджено ряд необхідних документів, встановлено принцип повернення грантів, закріплено цивільно-правову відповідальність грантоодержувачів, заплановано їх виїзні перевірки. Крім того, відшкодовано 15 млн. руб. (близько 500 тис. дол.) збитків за договорами на створення рекламних відеоматеріалів, припинено виплати на суму більш як 300 млн. руб. (близько 1 млн. дол.) за підсумками перевірки кошторисної вартості ряду робіт, до судів заявлено позови про стягнення 30 млн. руб. збитків. (1 млн. дол.)

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2013 року до складу консультативної наукової ради фонду «Сколково» від України увійшли троє учених: академік НАН України, віце-президент НАН України Антон Наумовець; академік, член президії НАН України, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Михайло Згуровський; академік НАН України, голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко.

Домовленості про входження українських учених до консультативноих наукової та індустріальної рад фонду «Сколково» було досягнуто під час зустрічі прем'єр-міністра Миколи Азарова з делегацією фонду "Сколково" наприкінці травня.

"Сколково" - науково-технологічний інноваційний комплекс у Москві з розробки і комерціалізації нових технологій. У комплексі забезпечені особливі економічні умови для компаній, що працюють у пріоритетних галузях модернізації російської економіки: телекомунікації і космос, біомедичні технології, енергоефективність, інформаційні технології, а також ядерні технології.