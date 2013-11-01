Німеччина дозволила неповнолітнім мати невизначену стать

З 1 листопада в Німеччині в свідоцтвах про народження графу "стать" можна залишити порожньою. Поправки до закону про цивільний стан були прийняті німецьким урядом за рекомендацією ради з етики міністерства внутрішніх справ ще в травні цього року і зараз набувають чинності, повідомляють Вести.ру.

Прихильники нововведення стверджують, що для більшості людей все залишиться так само, як раніше. Зміни стосуються тільки тих, хто народився з фізіологічними ознаками і жіночої, і чоловічої статі. У Німеччині зараз таких людей близько 10 тисяч. Раніше батьки повинні при отриманні свідоцтва про народження були відразу визначитися, кого будуть ростити - хлопчика чи дівчинку. Далі - прийом гормональних препаратів, хірургічні втручання.

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Як правило, лікування починається з двох-трьох років, коли думки дитини ще ніхто не питає. Тепер відповідно до закону можна почекати, поки малюк виросте і сам зможе прийняти усвідомлене рішення. Оформляти свідоцтво про народження без статі - не обов'язок батьків, а всього лише їхнє право, від якого вони при бажанні можуть відмовитися.

Повноліття в Німеччині настає в 18 років, і в цьому віці все-таки доведеться вирішити - бути чоловіком чи жінкою: у документі, що засвідчує особистість дорослого німця, обов'язково має бути вказана стать. Втім, деякі активісти давно виступають за зміну і цієї норми, але тоді доведеться коригувати цілу низку законів. Буде потрібна реформа сімейного кодексу, так як у Німеччині зараз шлюб розуміють виключно як союз чоловіка і жінки.

Багато питань не тільки юридичних - побутових. Як до людей без статі офіційно звертатися - пане чи пані? Як про них говорити - "він" чи "вона"? Яке батькам вибрати ім'я дитині - жіноче або чоловіче? Хтось вже жартує про кабінки в громадських місцях: тепер їх, мабуть, має бути три.

Нагадаємо, першою можливість не бути ні жінкою, ані чоловіком законодавчо закріпила Австралія. У вересні 2011 року парламент цієї країни прийняв поправку, що дозволяла ставити в паспорті замість жіночої або чоловічої статі букву "ікс". Такому прикладу по-сусідськи послідувала Нова Зеландія, а з січня 2013 року в Непалі в посвідченні особи у графі "стать" можна побачити словосполучення "не визначена".